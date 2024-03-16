В Боровской больнице работает новая рентгенологическая служба

Posted 16 марта, 04:53
Published 16 марта, 04:53
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Для пациентов Тюменского района доступно: МРТ-исследование, флюорография, маммография и рентген. За период работы проведено уже более 6200 исследований.
Кадровый состав также пополнился.
«Остались как и старые кадры, так мы и новых взяли. Врачи с опытом работы, грамотные специалисты. Есть и молодые, но их мы, конечно, всему обучаем и наставляем», — заведующий рентгенологической службой областной больницы №19 Николай Мельников.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.