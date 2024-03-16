В Боровской больнице работает новая рентгенологическая служба

«Остались как и старые кадры, так мы и новых взяли. Врачи с опытом работы, грамотные специалисты. Есть и молодые, но их мы, конечно, всему обучаем и наставляем», — заведующий рентгенологической службой областной больницы №19 Николай Мельников.