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Posted 16 марта, 04:53

Published 16 марта, 04:53

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

В Боровской больнице работает новая рентгенологическая служба

В Боровской больнице работает новая рентгенологическая служба

16 марта 2024, 04:53
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Открылось обновленное помещение в декабре 2023 года. Был проведен ремонт помещения и закуплено новое оборудование в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Для пациентов Тюменского района доступно: МРТ-исследование, флюорография, маммография и рентген. За период работы проведено уже более 6200 исследований.

Кадровый состав также пополнился.

«Остались как и старые кадры, так мы и новых взяли. Врачи с опытом работы, грамотные специалисты. Есть и молодые, но их мы, конечно, всему обучаем и наставляем», — заведующий рентгенологической службой областной больницы №19 Николай Мельников.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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