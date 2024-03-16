Тюменцы могут проверить здоровье на фестивале «Тюменская весна. Всей семьей»

Posted 16 марта, 12:30
Published 16 марта, 12:30
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В Тюмени, Вагае, Викулово, Армизоне, жителям предлагают измерить внутриглазное и артериальное давления, сделать УЗИ щитовидной железы, сосудов шеи, пройти дерматоскопию. Здесь же можно поставить прививки от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, гепатита В, АДСМ (от дифтерии, столбняка).
Взрослых и детей ждут интерактивные площадки, информационные материалы по здоровьесбережению и полезный кислородный коктейль.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.