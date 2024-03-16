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Posted 16 марта, 12:30

Published 16 марта, 12:30

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Тюменцы могут проверить здоровье на фестивале «Тюменская весна. Всей семьей»

Тюменцы могут проверить здоровье на фестивале «Тюменская весна. Всей семьей»

16 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
В рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» во всех всех муниципалитетах региона организованы площадки «Город здоровья». Всего 35 палаток, где жители области могут пройти обследование и вакцинироваться, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В Тюмени, Вагае, Викулово, Армизоне, жителям предлагают измерить внутриглазное и артериальное давления, сделать УЗИ щитовидной железы, сосудов шеи, пройти дерматоскопию. Здесь же можно поставить прививки от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, гепатита В, АДСМ (от дифтерии, столбняка).

Взрослых и детей ждут интерактивные площадки, информационные материалы по здоровьесбережению и полезный кислородный коктейль.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

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