На месте завода «Электрон» развернулась стройка. Что там появится?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Указано, что сдача в эксплуатацию первых домов в новом ЖК запланирована на четвертый квартал 2025 года, выдача ключей состоится в июне 2026 года. Продажа квартир еще не открыта.
Работы по возведению домов ведет специализированный застройщик СБК. Согласно проекту, на улице Новаторов, на месте завода «Электрон» возведут многоэтажные дома и дома средней этажности. Общей площадь застройки составит более 130 тысяч квадратных метров. Также запланировано строительство паркинга на 2,3 тысячи мест. Полностью все работы будут завершены до 2028 года.
Ранее по улице Новаторов располагались цеха завода «Электрон». Предприятие было перенесено на Велижанский тракт в минувшем году. В ГК СБК пояснили, что такое решение связано с планами по проведению модернизации завода. На предприятии планируют существенно увеличить производственные мощности, что сделать в условиях расположения в городе невозможно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с озером «Алебашево» идет работы по строительству ЖК «Маэстро». Продажа квартир в строящемся ЖК уже стартовала — стоимость недвижимости начинается от 3,7 миллионов рублей.