На месте завода «Электрон» развернулась стройка. Что там появится?

Ранее по улице Новаторов располагались цеха завода «Электрон». Предприятие было перенесено на Велижанский тракт в минувшем году. В ГК СБК пояснили, что такое решение связано с планами по проведению модернизации завода. На предприятии планируют существенно увеличить производственные мощности, что сделать в условиях расположения в городе невозможно.