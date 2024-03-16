Квартиру в викторине выиграла тюменка. Она ответила верно на все вопросы

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Тюменка ответила правильно на два вопроса: «Как называется известная детская книга тюменского писателя Константина Лагунова» (верный ответ — «Ромка, Фомка и Артос») и «Какой особенный поезд построили тюменские железнодорожники в 1942 году» (верный ответ — поезд-баня).
Также разыгран второй автомобиль — новенькая легковушка досталась жителю деревни Патрушева Сергею за правильные ответы на вопросы про чайный путь и про первого директора Александровского училища в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени был разыгран первый автомобиль в рамках викторины «Люби свой край». Lada Granta получила мастер ногтевого сервиса, мать двоих сыновей Гульшат Хайруллина.