nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Тюменка выиграла квартиру в викторине

Квартиру в викторине выиграла тюменка. Она ответила верно на все вопросы

16 марта 2024, 07:55
Фото: 1MI

Тюменка выиграла квартиру в викторине

В Тюмени в викторине «Люби свой край» разыграна первая квартира. Обладательницей суперприза стала жительница областной столицы Ася.

Тюменка ответила правильно на два вопроса: «Как называется известная детская книга тюменского писателя Константина Лагунова» (верный ответ — «Ромка, Фомка и Артос») и «Какой особенный поезд построили тюменские железнодорожники в 1942 году» (верный ответ — поезд-баня).

Также разыгран второй автомобиль — новенькая легковушка досталась жителю деревни Патрушева Сергею за правильные ответы на вопросы про чайный путь и про первого директора Александровского училища в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени был разыгран первый автомобиль в рамках викторины «Люби свой край». Lada Granta получила мастер ногтевого сервиса, мать двоих сыновей Гульшат Хайруллина.

Читайте также:
«Контракт подписал, не раздумывая»: в СВО погиб тюменский доброволецНа месте завода «Электрон» развернулась стройка. Что там появится?Яйца по 90 рублей, сметана — за 60: тюменцы скупают на ярмарках дешевые продукты
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Приз#Тюменская весна#Викторина#Квартира
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
Вчера, 07:31
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
Вчера, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
Вчера, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
Вчера, 16:08
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
Вчера, 06:59
В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»
Вчера, 05:00