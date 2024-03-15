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Posted 15 марта, 09:30

Published 15 марта, 09:30

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Волонтеры помогают тюменцам помогают проголосовать за проекты благоустройства

Волонтеры помогают тюменцам помогают проголосовать за проекты благоустройства

15 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Тюмени работают волонтеры, которые помогают проголосовать за дизайн-проекты благоустройства городской среды. Про акцию рассказали в Информцентре правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

С 15 по 17 марта горожане могут сделать выбор на праздничных площадках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». Список адресов — по ссылке.

Тюменцы должны определиться, как будут выглядеть 5 объектов, которые благоустроят в 2025 году:

  • пространство в районе ул. Юрия Семовских, 8 стр. 1, 10;
  • пространство по пр. Геологоразведчиков от ул. Тульская до дома №42;
  • пространство по ул. Карла Маркса, 110а;
  • территория по проезду Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье;
  • территория по ул. Мельничная.

Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Тюменской области с момента старта данной программы (с 2019 года) приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году в регионе планируется благоустроить семь объектов — пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.

Ранее стало известно, что в областном центре планируется строительство новых театров и концертных площадок. Также в Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной.

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