Волонтеры помогают тюменцам помогают проголосовать за проекты благоустройства

Posted 15 марта, 09:30
Published 15 марта, 09:30
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
С 15 по 17 марта горожане могут сделать выбор на праздничных площадках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». Список адресов — по ссылке.
Тюменцы должны определиться, как будут выглядеть 5 объектов, которые благоустроят в 2025 году:
Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Тюменской области с момента старта данной программы (с 2019 года) приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году в регионе планируется благоустроить семь объектов — пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.
Ранее стало известно, что в областном центре планируется строительство новых театров и концертных площадок. Также в Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной.