Волочкова ответила на вопрос о своей алкогольной зависимости

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Более того, она заявила, что на вопросы журналистов по этой теме отвечать вообще больше не собирается. Об этом пишет newia.ru.
По ее словам, обвинить в злоупотреблении алкогольными напитками можно любого, но только не человека, который способен более трех часов тренироваться в зале на пуантах. «У меня есть в жизни две ипостаси, самые священные: балетный зал и сцена», — эмоционально заявила она.
Напомним, дебют Анастасии Волочковой на сцене Большого театра состоялся более 25 лет назад. Однако в 2003 году ее уволили. Основанием для прекращения трудового договора стало прекращение контракта. Но, по мнению самой Волочковой, ее увольнения из театра потребовал очень влиятельный поклонник ее таланта, с которым ранее она состояла в близких отношениях. Судебные тяжбы и обращения в различные инстанции не помогли ей восстановиться на прежнем месте работы. Но Анастасия уверена, что цель ее жизни — служение людям.
Недавно Анастасия Волочкова поделилась творческими планами. Она сообщила, что намерена запустить YouTube-канал, где в формате подкаста будет рассказывать аудитории истории из своей личной жизни.