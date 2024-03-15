Волочкова ответила на вопрос о своей алкогольной зависимости

Напомним, дебют Анастасии Волочковой на сцене Большого театра состоялся более 25 лет назад. Однако в 2003 году ее уволили. Основанием для прекращения трудового договора стало прекращение контракта. Но, по мнению самой Волочковой, ее увольнения из театра потребовал очень влиятельный поклонник ее таланта, с которым ранее она состояла в близких отношениях. Судебные тяжбы и обращения в различные инстанции не помогли ей восстановиться на прежнем месте работы. Но Анастасия уверена, что цель ее жизни — служение людям.