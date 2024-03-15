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Волочкова ответила на вопрос о своей алкогольной зависимости

Волочкова ответила на вопрос о своей алкогольной зависимости

15 марта 2024, 19:21
Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова выступила с опровержением слухов о том, что страдает алкогольной зависимостью. Она отметила, что сведения, распространяемые в Сети, ее совершенно не волнуют.

Более того, она заявила, что на вопросы журналистов по этой теме отвечать вообще больше не собирается. Об этом пишет newia.ru.

По ее словам, обвинить в злоупотреблении алкогольными напитками можно любого, но только не человека, который способен более трех часов тренироваться в зале на пуантах. «У меня есть в жизни две ипостаси, самые священные: балетный зал и сцена», — эмоционально заявила она.

Напомним, дебют Анастасии Волочковой на сцене Большого театра состоялся более 25 лет назад. Однако в 2003 году ее уволили. Основанием для прекращения трудового договора стало прекращение контракта. Но, по мнению самой Волочковой, ее увольнения из театра потребовал очень влиятельный поклонник ее таланта, с которым ранее она состояла в близких отношениях. Судебные тяжбы и обращения в различные инстанции не помогли ей восстановиться на прежнем месте работы. Но Анастасия уверена, что цель ее жизни — служение людям.

Недавно Анастасия Волочкова поделилась творческими планами. Она сообщила, что намерена запустить YouTube-канал, где в формате подкаста будет рассказывать аудитории истории из своей личной жизни.

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