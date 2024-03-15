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Posted 15 марта, 10:43

Published 15 марта, 10:43

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

В тюменском Заболотье высадился десант врачей

В тюменском Заболотье высадился десант врачей

15 марта 2024, 10:43
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Тобольские врачи проводят выездной приём пациентов в труднодоступных населенных пунктах Заболотья. О результатах работы медиков рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В этом году медицинская бригада специалистов Областной больницы № 3 в составе терапевта, сосудистого хирурга, эндокринолога, кардиолога, хирурга, уролога и гинеколога провела осмотр 261 пациента в пяти населённых пунктов Заболотья на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом пациентам было доступно и ультразвуковое исследование.

Врачи выявили 80 различных заболеваний и отобрали на оперативное лечение 13 человек. Специалисты заподозри злокачественные новообразования у трёх человек — они направлены на дообследование.

Маммографию прошли более 100 человек, флюорографию — более 400. Кабинеты раннего выявления заболеваний посетило более 200 пациентов. Столько же прошло диспансеризацию. Пациенты с выявленными патологиями получат своевременную медицинскую помощь.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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