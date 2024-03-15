В тюменском Заболотье высадился десант врачей

В этом году медицинская бригада специалистов Областной больницы № 3 в составе терапевта, сосудистого хирурга, эндокринолога, кардиолога, хирурга, уролога и гинеколога провела осмотр 261 пациента в пяти населённых пунктов Заболотья на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом пациентам было доступно и ультразвуковое исследование.