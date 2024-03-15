В Тюмени начали снимать фильм про робота

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Главную роль в фильме исполнит актер Александр Лымарев, известный по сериалу «Солдаты». Режиссером фильма выступит тюменец Владимир Мотырев, автор проекта «Деревня проклятых». Как сообщают в пресс-службе, история получится очень трогательной и не оставит никого равнодушным. Главному герою предстоит преодолеть множество испытаний.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области снимут фильм про последнего русского императора. Говорят, что помимо местных актеров, участие в процессе съемок примут и московские знаменитости.