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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Тюмени начали снимать фильм про робота

В Тюмени начали снимать фильм про робота

15 марта 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Тюмени стартовали съемки фильма «Роби». Кинокартина расскажет историю безработного актера, который изготавливает костюм робота, чтобы заработать на детских праздниках.

Главную роль в фильме исполнит актер Александр Лымарев, известный по сериалу «Солдаты». Режиссером фильма выступит тюменец Владимир Мотырев, автор проекта «Деревня проклятых». Как сообщают в пресс-службе, история получится очень трогательной и не оставит никого равнодушным. Главному герою предстоит преодолеть множество испытаний.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области снимут фильм про последнего русского императора. Говорят, что помимо местных актеров, участие в процессе съемок примут и московские знаменитости.

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