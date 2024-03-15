Собственный парк, образовательный центр и природа — какие ЖК ищут покупатели жилья

Жители «Ритмов» смогут в любое время года наслаждаться приятными прогулками и разными видами досуга на свежем воздухе. Сердцем жилого комплекса будет собственный парк «Березовый лист» — уникальное экологичное место, в котором найдут чем заняться и дети, и родители, и люди старшего поколения. Здесь застройщик реализует много возможностей для разнообразного отдыха, игр и физической активности. В парке появятся амфитеатр, детские игровые и спортивные площадки, скейтпарк, скалодром, зоны для активного и спокойного отдыха. Детям будет не до гаджетов: все свободное время они смогут резвиться и гулять.