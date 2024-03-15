Собственный парк, образовательный центр и природа — какие ЖК ищут покупатели жилья

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что запросы покупателей разнятся в зависимости от возраста. Условно потребителей можно разделить на три возрастные группы: 18-24 года, 25-44 года, 45+ лет.
Среднее поколение — наиболее платежеспособные семейные люди с маленькими детьми. Для них важно наличие детских садов, школ, развивающих центров в районе. Родители дошколят и младших школьников обращают внимание на условия для игр, прогулок и физической активности детей.
В жилом комплексе «Ритмы» есть ответы на все эти запросы. Например, дети смогут учиться и развиваться недалеко от дома. На территории проекта появится крупный образовательный центр, объединяющий детский сад на 260 мест, школу на 1144 учеников, кабинеты дополнительного образования и спортивный блок. В центре будут предоставлены все возможности для полноценного обучения, творческого и физического развития ребят.
Для людей категории 25-44 года важен простор и эргономичность пространства. Они чаще других предпочитают нестандартные планировки, к примеру квартиры с террасами, мастер-спальнями, панорамным остеклением или высокими потолками.
Застройщик «Партнер» в своем новом проекте «Ритмы» предлагает разнообразие планировочных решений на любой вкус. В жилом комплексе представлены квартиры с собственными террасами, двумя лоджиями, а также квартиры с кухнями-столовыми площадью более 20 кв.м и кухнями-гостиными более 29 кв. м.
Люди старшего возраста, выросшие преимущественно в типовых домах без дополнительных удобств, ценят комфорт, архитектуру и дизайн. Им хочется наслаждаться видом из окна, выходить во двор с зелеными насаждениями, дышать чистым воздухом и с удовольствием гулять возле дома. Старшее поколение чаще остальных предпочитает готовые решения в строительстве и отделке. Приватность, отсутствие городского шума и необходимая инфраструктура в шаговой доступности — для них в приоритете.
Жители «Ритмов» смогут в любое время года наслаждаться приятными прогулками и разными видами досуга на свежем воздухе. Сердцем жилого комплекса будет собственный парк «Березовый лист» — уникальное экологичное место, в котором найдут чем заняться и дети, и родители, и люди старшего поколения. Здесь застройщик реализует много возможностей для разнообразного отдыха, игр и физической активности. В парке появятся амфитеатр, детские игровые и спортивные площадки, скейтпарк, скалодром, зоны для активного и спокойного отдыха. Детям будет не до гаджетов: все свободное время они смогут резвиться и гулять.
Для молодых активных людей большую роль играют мобильность, оптимальная организация пространства и современный дизайн. Им важно свободно перемещаться в любую точку города, а также иметь возможности для активностей и досуга внутри жилого комплекса. Спортзалы, кафе и кофейни, пространство для пробежек и живописные места для фотосессий — наиболее привлекательные факторы для них.
Авторская архитектура и стильный ландшафтный дизайн «Ритмов» позволят жителям чувствовать себя в атмосфере европейского пригорода. Застройщик позаботился, чтобы собственники могли комфортно отдыхать и совершать шопинг — на территории «Ритмов» появится досуговый центр с магазинами, рестораном и банным комплексом, а также другие коммерческие помещения.
Как правило, угодить всем девелоперы не пытаются. Жилые комплексы изначально создаются под определенный сегмент потребителей со своими предпочтениями. Но, когда речь идет о мультиформатном комплексе, можно сказать, что проект удовлетворяет потребности всех возрастных групп.
«В мультиформатном комплексе „Ритмы“ представлены разные типы жилья: многоквартирные дома, таунхаусы, коттеджи. Вся инфраструктура формируется внутри комплекса, создавая город в городе. Застройщик продумал все таким образом, что у собственников не возникает необходимости выезжать за пределы жилого пространства, чтобы отвести детей в детский сад и школу, отдохнуть, развлечься или сделать покупки», — рассказывает Юлия Шамшурина, директор отдела маркетинга девелоперского холдинга «Партнер».
В последние годы все более привлекательной становится жизнь в экологически чистом, тихом районе вблизи с природой. При этом люди не готовы отказываться от городского комфорта, развитой инфраструктуры и транспортной доступности.
«Партнер» органично совместил преимущества загородной жизни и городской среды — именно такое жилье сейчас пользуется наибольшим спросом. В жилом комплексе, расположившемся по соседству с настоящим лесом, будет всё необходимое для комфортной жизни. Удобная транспортная развязка позволит быстро добраться из «Ритмов» в любой район города», — добавляет Юлия Шамшурина.
Узнать подробнее о жилом комплексе «Ритмы» можно на сайте проекта partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адрес проекта: ул. Бульварная, 11.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Информация предоставлена ООО „СЗ „ЭКО-город“, входит в Холдинг „Партнер“.
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