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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Новую схему движения для популярного автобусного маршрута внедрят в Тюмени

Новую схему движения для популярного автобусного маршрута внедрят в Тюмени

15 марта 2024, 14:45
Фото: 1MI
С 18 марта в Тюмени автобусы популярного маршрута будут следовать по измененной схеме движения. Так, автобус № 61 будет следовать по улице Ямской.

Также в схему движения добавлены такие остановочные пункты, как «Больничный комплекс», «Дом Обороны» и «Улица Бакинских Комиссаров».

Остановок «Аэропорт Рощино» и «Гостиница» не будет в новой схеме маршрута.

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Пассажиры с расписанием движения общественного транспорта смогут ознакомиться в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru.

Ранее стало известно о дефиците водителей автобусов в Тюмени. Причиной этого является переманивание кадров в Москву.

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