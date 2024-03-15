Новую схему движения для популярного автобусного маршрута внедрят в Тюмени

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Также в схему движения добавлены такие остановочные пункты, как «Больничный комплекс», «Дом Обороны» и «Улица Бакинских Комиссаров».
Остановок «Аэропорт Рощино» и «Гостиница» не будет в новой схеме маршрута.
Пассажиры с расписанием движения общественного транспорта смогут ознакомиться в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru.
Ранее стало известно о дефиците водителей автобусов в Тюмени. Причиной этого является переманивание кадров в Москву.