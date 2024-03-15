Наблюдатели из каких стран присутствуют на выборах в России

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Европарламент не отправили своих представителей наблюдать за выборами в России. Об этом пишет RTVI.
Всего более сотни стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на этих выборах. Конкретный перечень пока не опубликован. Известно, что делегации прибыли с разных континентов, включая Латинскую Америку, Азию и Африку.
Некоторые посольства также заявили о участии своих наблюдателей. Делегация из Китая возглавлена экс-послом в России Ли Хуэем. Трое депутатов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» также приехали в Россию проследить за ходом выборов.
Официальные списки наблюдателей и их распределение по регионам не опубликованы, но известно, что они будут присутствовать на избирательных участках в разных регионах России. Например, в Санкт-Петербург отправятся делегации из Бразилии, Франции, Мексики и других стран.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европарламент отказались отправлять своих представителей наблюдать за выборами в России. Однако отдельные приглашения некоторым представителям этих организаций все же были отправлены.
На данный момент ничего не известно о том, чтобы делегация наблюдателей от ООН планировала посетить Россию.