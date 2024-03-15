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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Наблюдатели из каких стран присутствуют на выборах в России

15 марта 2024, 15:46
Голосование на выборах президента в России началось 15 марта и продлится три дня. Обычно за процессом голосования следят как российские, так и международные наблюдатели. Однако из-за военного конфликта на Украине состав иностранных гостей был изменен.

Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Европарламент не отправили своих представителей наблюдать за выборами в России. Об этом пишет RTVI.

Всего более сотни стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на этих выборах. Конкретный перечень пока не опубликован. Известно, что делегации прибыли с разных континентов, включая Латинскую Америку, Азию и Африку.

Некоторые посольства также заявили о участии своих наблюдателей. Делегация из Китая возглавлена экс-послом в России Ли Хуэем. Трое депутатов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» также приехали в Россию проследить за ходом выборов.

Официальные списки наблюдателей и их распределение по регионам не опубликованы, но известно, что они будут присутствовать на избирательных участках в разных регионах России. Например, в Санкт-Петербург отправятся делегации из Бразилии, Франции, Мексики и других стран.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европарламент отказались отправлять своих представителей наблюдать за выборами в России. Однако отдельные приглашения некоторым представителям этих организаций все же были отправлены.

На данный момент ничего не известно о том, чтобы делегация наблюдателей от ООН планировала посетить Россию.

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