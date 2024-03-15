Наблюдатели из каких стран присутствуют на выборах в России

Голосование на выборах президента в России началось 15 марта и продлится три дня. Обычно за процессом голосования следят как российские, так и международные наблюдатели. Однако из-за военного конфликта на Украине состав иностранных гостей был изменен.