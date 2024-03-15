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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Кабмин утвердил обновленную стратегию в области цифровой трансформации ТЭК

15 марта 2024, 17:04
Правительство России одобрило обновленную стратегию по цифровой модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, основные задачи этой стратегии включают внедрение отечественных информационно-коммуникационных технологий для цифровой модернизации ТЭК и создание единой отраслевой технической политики в этой сфере, пишет RT.

Обновленная стратегия также предусматривает разработку единых подходов к построению компонентов информационных систем, а также внедрение стандартов обмена информацией между участниками отрасли и автоматизацию процессов их взаимодействия с государственными органами.

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