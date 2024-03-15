Кабмин утвердил обновленную стратегию в области цифровой трансформации ТЭК

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, основные задачи этой стратегии включают внедрение отечественных информационно-коммуникационных технологий для цифровой модернизации ТЭК и создание единой отраслевой технической политики в этой сфере, пишет RT.
Обновленная стратегия также предусматривает разработку единых подходов к построению компонентов информационных систем, а также внедрение стандартов обмена информацией между участниками отрасли и автоматизацию процессов их взаимодействия с государственными органами.