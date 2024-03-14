В Тюмени в корейском ресторане нашли тараканов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
«Новая позиция в CHIСКО. Во рту приятно шевелит лапками», — прокомментировали авторы тг-канала «Новичок в бутербродах».
В самом заведении заявляют, что таракан попал к ним из помещения бывшего ресторана «Счастье». Управляющая корейского ресторан сказала, что не хотела бы ни на кого наговаривать, однако в разговоре с представителем ТЦ, она нашла подтверждение.
«Когда мы начали общаться с представителями ТЦ, ну да, действительно, на втором этаже были тараканы. Вывозили оборудование и, видимо, потревожили стены, потревожили их какие-то потайные места, где они могли находиться, и, естественно, тараканы разбежались», — отметила управляющая Диана.
Также представители CHIСКО добавили, что «Калинка» заказал дезинсекцию, забыв предупредить CHICKO, поэтому насекомые прибежали в единственное место в ТЦ. Но теперь обе стороны проведут повторную дезинсекцию, проблема должна быть устранена.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за счет туристов вырос оборот тюменских ресторанов.