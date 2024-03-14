В центре Тюмени в искусственном озере появится пятиметровая рыба-кит

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Весь двор дома «Квартал Строителей» совсем скоро превратится в большое импровизированное озеро с разделенными зонами для малышей, ребят постарше и родителей. Основной его элемент — овальная «гладь воды», которая выделена с помощью синих и голубых цветов тротуарной плитки и резинового покрытия. На озере есть зеленые «острова» — места для отдыха, спорта и игр.
Центральной фигурой двора по задумке «Страны Девелопмент» станет огромная рыба-кит с городом на спине, прямо как в сказке — это часть детской площадки для ребят от 6 лет.
Во дворе, кроме игровых пространств, есть небольшая спортивная зона, а также лаунж-зоны с лежаками и качелями для родителей и тех, кто устал резвиться.
Каждый двор в жилом комплексе «Сердце Сибири» уникален и имеет отдельную тематику — тундра, степень, тайга, Арктика и другие природные зоны Сибири, Урала и Заполярья. Изюминкой благоустройства на бульваре станет пруд, в котором смогут поселиться утки, ведь домик для них тоже предусмотрели.
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АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.