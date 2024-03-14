В центре Тюмени в искусственном озере появится пятиметровая рыба-кит

Весь двор дома «Квартал Строителей» совсем скоро превратится в большое импровизированное озеро с разделенными зонами для малышей, ребят постарше и родителей. Основной его элемент — овальная «гладь воды», которая выделена с помощью синих и голубых цветов тротуарной плитки и резинового покрытия. На озере есть зеленые «острова» — места для отдыха, спорта и игр.