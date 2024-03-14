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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В центре Тюмени в искусственном озере появится пятиметровая рыба-кит

В центре Тюмени в искусственном озере появится пятиметровая рыба-кит

14 марта 2024, 06:33
Фото: «Страна Девелопмент»
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Чудо-юдо рыба-кит — одна из центральных фигур в фольклоре многих народов. О ней писал Петр Ершов в любимом многими поколениями «Коньке-Горбунке». Чтобы подарить возможность юным тюменцам прикоснуться к сказке, в ЖК «Сердце Сибири» застройщик «Страна Девелопмент» поселит пятиметровую рыбу-кита.

Весь двор дома «Квартал Строителей» совсем скоро превратится в большое импровизированное озеро с разделенными зонами для малышей, ребят постарше и родителей. Основной его элемент — овальная «гладь воды», которая выделена с помощью синих и голубых цветов тротуарной плитки и резинового покрытия. На озере есть зеленые «острова» — места для отдыха, спорта и игр.

Фото: «Страна Девелопмент»

Центральной фигурой двора по задумке «Страны Девелопмент» станет огромная рыба-кит с городом на спине, прямо как в сказке — это часть детской площадки для ребят от 6 лет.

Фото: «Страна Девелопмент»

Во дворе, кроме игровых пространств, есть небольшая спортивная зона, а также лаунж-зоны с лежаками и качелями для родителей и тех, кто устал резвиться.

Фото: «Страна Девелопмент»

Каждый двор в жилом комплексе «Сердце Сибири» уникален и имеет отдельную тематику — тундра, степень, тайга, Арктика и другие природные зоны Сибири, Урала и Заполярья. Изюминкой благоустройства на бульваре станет пруд, в котором смогут поселиться утки, ведь домик для них тоже предусмотрели.

Фото: «Страна Девелопмент»

Подробнее о ЖК «Сердце Сибири», квартирах и акциях можно узнать на сайте застройщика strana.com.

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