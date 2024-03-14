В Роскачестве назвали критерии выбора продуктов для приготовления блинов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
При выборе муки следует обратить внимание на ее сорт и помол. Блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» получаются тонкими и воздушными. Желательно выбирать муку в плотной бумажной упаковке, так как она сохраняется лучше и не портится. Дома стоит проверить цвет муки — он должен быть белым или кремовым. Темный цвет может свидетельствовать о зашлакованности муки, пишет RT.
Сливочное масло лучше покупать в фольгированной упаковке, так как она сохраняет влагу лучше других видов упаковки. Стоит обратить внимание на стоимость масла — качественное сливочное масло обычно стоит около 90-100 рублей за 100 граммов. Для блинов рекомендуется выбирать рафинированное подсолнечное масло. Оно не пенится и не дымится, имеет нейтральный вкус и выдерживает высокую температуру. Важно проверить срок годности, цвет и чистоту масла — светлое масло обычно является более качественным, а наличие осадка говорит о его непригодности.
При выборе яиц следует обратить внимание на чистоту упаковки и отсутствие пятен и плесени на ней. Скорлупа должна быть без сколов и трещин.
Когда выбираете молоко, обратите внимание на его состав и энергетическую ценность. Жирность молока должна быть не менее 3,0 г по ГОСТ 31450, а также содержать только молочный жир и лактозу. Никакого другого жира быть не должно. При выборе сметаны важно обратить внимание на надпись «сметана» на упаковке, а не на «сметанный продукт», «сметаночку» или «сметанку». Также стоит искать слово «ГОСТ» — только такая сметана готовится классическим способом с добавлением молочнокислых бактерий.
Сгущенное молоко лучше покупать в жестяной банке, так как она лучше сохраняет его свежесть. При выборе меда обратите внимание на год сбора и дату упаковывания. Если мед прошлогодний и он закристаллизован, это нормально. Жидкий мед должен иметь достаточную вязкость и плавно перемещаться по стенкам банки. Не покупайте расслоившийся мед, это может указывать на его неправильное хранение.