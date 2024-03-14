В Роскачестве назвали критерии выбора продуктов для приготовления блинов

Когда выбираете молоко, обратите внимание на его состав и энергетическую ценность. Жирность молока должна быть не менее 3,0 г по ГОСТ 31450, а также содержать только молочный жир и лактозу. Никакого другого жира быть не должно. При выборе сметаны важно обратить внимание на надпись «сметана» на упаковке, а не на «сметанный продукт», «сметаночку» или «сметанку». Также стоит искать слово «ГОСТ» — только такая сметана готовится классическим способом с добавлением молочнокислых бактерий.