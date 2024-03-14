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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Численность населения в Тюмени составила 861 096 человек на 1 января 2024 года

14 марта 2024, 10:34
Население Тюмени на начало 2024 года насчитывало 861 096 человек. Данные были представлены пресс-службой Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

По словам тюменской администрации, естественный прирост населения и миграционные процессы имели практически равное влияние на изменение численности города. За счет естественного прироста население Тюмени увеличилось на 2 584 человека, а благодаря миграции — на 2 894 человека, пишет «КП-Тюмень».

Напомним, что естественный прирост населения является абсолютным значением разницы между количеством родившихся и умерших за определенный период времени. Его значение может быть как положительным, так и отрицательным.

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