Численность населения в Тюмени составила 861 096 человек на 1 января 2024 года

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам тюменской администрации, естественный прирост населения и миграционные процессы имели практически равное влияние на изменение численности города. За счет естественного прироста население Тюмени увеличилось на 2 584 человека, а благодаря миграции — на 2 894 человека, пишет «КП-Тюмень».
Напомним, что естественный прирост населения является абсолютным значением разницы между количеством родившихся и умерших за определенный период времени. Его значение может быть как положительным, так и отрицательным.