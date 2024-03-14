Антон Кобяков: В РФ готовы работать с европейским бизнесом

Шиллинг отметил, что вызовы, с которыми сталкиваются европейские компании, являются поистине уникальными по своему масштабу и характеру. Время требует решительных шагов в ответ на все более сложную нормативно-правовую среду, нарушения цепочек поставок, а также рост затрат на логистику. Глава АЕБ также напомнил о проблемах с денежными переводами и о непредвиденных репутационных рисках. Об этом информирует 56orb.