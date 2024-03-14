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Антон Кобяков: В РФ готовы работать с европейским бизнесом

Антон Кобяков: В РФ готовы работать с европейским бизнесом

14 марта 2024, 19:33
Фото: roscongress.org
Встреча советника президента России Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом состоялась в Москве и открыла новую главу в диалоге между российскими и европейскими бизнес-лидерами.

Шиллинг отметил, что вызовы, с которыми сталкиваются европейские компании, являются поистине уникальными по своему масштабу и характеру. Время требует решительных шагов в ответ на все более сложную нормативно-правовую среду, нарушения цепочек поставок, а также рост затрат на логистику. Глава АЕБ также напомнил о проблемах с денежными переводами и о непредвиденных репутационных рисках. Об этом информирует 56orb.

Шиллинг выразил признательность ключевым деловым площадкам Росконгресса, которые собирают вместе представителей государственной власти и бизнеса для обсуждения мер поддержки экономики. Он подчеркнул важность изучения опыта региональных объединений, таких как ШОС и БРИКС, и исследования их коммуникационных каналов.

Стороны пришли к согласию в вопросах о важности сохранения открытых каналов коммуникации среди российских и европейских компаний. Особенно это актуально в секторах, на которые санкции оказали менее выраженное воздействие.

Также была озвучена идея обеспечения своевременного информирования компаний о рыночной ситуации через проведение совместных с Фондом Росконгресс аналитических исследований в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.

Кобяков подчеркнул готовность России к взаимовыгодной работе с европейскими бизнесменами, но также отметил появление на российском рынке новых игроков, заполняющих ниши, оставленные европейскими конкурентами.

Регистрация представителей СМИ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продолжается на официальном сайте мероприятия до 1 мая. Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, а информационным партнером выступает медиахолдинг 1 MI.

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