Антон Кобяков: В РФ готовы работать с европейским бизнесом

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Шиллинг отметил, что вызовы, с которыми сталкиваются европейские компании, являются поистине уникальными по своему масштабу и характеру. Время требует решительных шагов в ответ на все более сложную нормативно-правовую среду, нарушения цепочек поставок, а также рост затрат на логистику. Глава АЕБ также напомнил о проблемах с денежными переводами и о непредвиденных репутационных рисках. Об этом информирует 56orb.
Шиллинг выразил признательность ключевым деловым площадкам Росконгресса, которые собирают вместе представителей государственной власти и бизнеса для обсуждения мер поддержки экономики. Он подчеркнул важность изучения опыта региональных объединений, таких как ШОС и БРИКС, и исследования их коммуникационных каналов.
Стороны пришли к согласию в вопросах о важности сохранения открытых каналов коммуникации среди российских и европейских компаний. Особенно это актуально в секторах, на которые санкции оказали менее выраженное воздействие.
Также была озвучена идея обеспечения своевременного информирования компаний о рыночной ситуации через проведение совместных с Фондом Росконгресс аналитических исследований в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.
Кобяков подчеркнул готовность России к взаимовыгодной работе с европейскими бизнесменами, но также отметил появление на российском рынке новых игроков, заполняющих ниши, оставленные европейскими конкурентами.
Регистрация представителей СМИ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продолжается на официальном сайте мероприятия до 1 мая. Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, а информационным партнером выступает медиахолдинг 1 MI.