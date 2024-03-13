Ворвались в квартиру и угрожали ножом: суд арестовал тюменских налетчиков

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 33-летнего Алика С. и 25-летнего Юрия Р. Мужчины обвиняются в том, что проникли в квартиру жителя дома №15/1 на улице 50 лет ВЛКСМ, избили его и ограбили.

Сюжет Арест