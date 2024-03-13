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Ворвались в квартиру и угрожали ножом: суд арестовал тюменских налетчиков

Ворвались в квартиру и угрожали ножом: суд арестовал тюменских налетчиков

13 марта 2024, 16:08
Фото: МВД Медиа
Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 33-летнего Алика С. и 25-летнего Юрия Р. Мужчины обвиняются в том, что проникли в квартиру жителя дома №15/1 на улице 50 лет ВЛКСМ, избили его и ограбили.
Сюжет
Арест

Также известно, что преступники угрожали мужчине ножом.

Потерпевший сообщил, что злоумышленники передавали нож друг другу и приставляли к горлу. Подозреваемые признали свою вину. Юрий Р. и Алик С. будут содержаться под стражей до 8 и 9 мая соответственно.

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Ранее в Тюмени продлили арест виновнице пожара, в котором погибли трое детей. Тюменке предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам

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