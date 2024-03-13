Ворвались в квартиру и угрожали ножом: суд арестовал тюменских налетчиков

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Также известно, что преступники угрожали мужчине ножом.
Потерпевший сообщил, что злоумышленники передавали нож друг другу и приставляли к горлу. Подозреваемые признали свою вину. Юрий Р. и Алик С. будут содержаться под стражей до 8 и 9 мая соответственно.
Ранее в Тюмени продлили арест виновнице пожара, в котором погибли трое детей. Тюменке предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам