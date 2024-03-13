В Тюменской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт

Posted 13 марта, 05:12
Published 13 марта, 05:12
Modified Сегодня, 01:06
Updated Сегодня, 01:06
В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, комфортная зона ожидания.
В торжественном открытии приняли участие глава Заводоуковского городского округа Светлана Касёнова, главный врач областной больницы № 12 Николай Сипачёв, глава Горюновской сельской администрации Надежда Ерёмина и жители поселка.
«Открытие подобных медучреждений первичного звена здравоохранения всегда стоит максимально близко к людям. Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро, и самое главное вовремя оказать медицинскую помощь», — сказал главврач ОБ №12 Николай Сипачёв.
Фельдшерско-акушерский пункт возвели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по инициативе Президента РФ.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.