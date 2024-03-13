В Тюменской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт

«Открытие подобных медучреждений первичного звена здравоохранения всегда стоит максимально близко к людям. Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро, и самое главное вовремя оказать медицинскую помощь», — сказал главврач ОБ №12 Николай Сипачёв.