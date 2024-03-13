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Posted 13 марта, 05:12

Published 13 марта, 05:12

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

В Тюменской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт

В Тюменской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт

13 марта 2024, 05:12
Фото: Администрации Заводоуковского городского округа
В поселке Центральный Заводоуковского городского округа открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Это уже седьмой модульный ФАП в муниципалитете, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, комфортная зона ожидания.

В торжественном открытии приняли участие глава Заводоуковского городского округа Светлана Касёнова, главный врач областной больницы № 12 Николай Сипачёв, глава Горюновской сельской администрации Надежда Ерёмина и жители поселка.

«Открытие подобных медучреждений первичного звена здравоохранения всегда стоит максимально близко к людям. Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро, и самое главное вовремя оказать медицинскую помощь», — сказал главврач ОБ №12 Николай Сипачёв.

Фельдшерско-акушерский пункт возвели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по инициативе Президента РФ.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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