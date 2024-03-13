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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

В Санкт-Петербурге серебряный призер «Зарницы» пытался задушить победителя игры

13 марта 2024, 18:32
В одной из школ Московского района Санкт-Петербурга произошел инцидент с участниками игры «Зарница». Во время церемонии награждения, серебряный призер попытался напасть на победителя и задушить его.

По информации от 78.ru, участникам игры были вручены шоколадные медали с лентами. Второе место занял школьник, который после получения медали присел сзади победителя. Внезапно он бросил ленту на шею победителя и попытался задушить его, пишет RT.

Инцидент вызвал панику и напугал остальных детей. Взрослые быстро вмешались и разняли учеников. Пострадавшему школьнику была поставлена диагноз ушиба мягких тканей.

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