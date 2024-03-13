В Санкт-Петербурге серебряный призер «Зарницы» пытался задушить победителя игры

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
По информации от 78.ru, участникам игры были вручены шоколадные медали с лентами. Второе место занял школьник, который после получения медали присел сзади победителя. Внезапно он бросил ленту на шею победителя и попытался задушить его, пишет RT.
Инцидент вызвал панику и напугал остальных детей. Взрослые быстро вмешались и разняли учеников. Пострадавшему школьнику была поставлена диагноз ушиба мягких тканей.