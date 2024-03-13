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Posted 13 марта, 12:55

Published 13 марта, 12:55

Modified Сегодня, 00:59

Updated Сегодня, 00:59

Тюменцы поделились своими ИИ-достижениями на Дне искусственного интеллекта на ВДНХ

Тюменцы поделились своими ИИ-достижениями на Дне искусственного интеллекта на ВДНХ

13 марта 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
На международной выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы внедрения ИИ-технологий в ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Тюменская область также поделилась своими достижениями.

В Тюменской области обеспечен системный подход в вопросах развития искусственного интеллекта: реализуется комплекс мероприятий «Нейротех» по наращиванию компетенций и практик применения цифровых решений с использованием технологий ИИ, активную работу ведет уполномоченный орган — проектный офис по внедрению ИИ-технологий.

Одно из ключевых направлений — кадровая поддержка. Так, в Тюмени работает первая в стране Школа юных нейроинженеров, где дети учатся работать с нейросетями и искусственным интеллектом. Тюменские вузы запустили новые программы бакалавриата и магистратуры «Инженерия искусственного интеллекта», «Искусственный интеллект в промышленности», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере».

Сегодня в регионе ИИ-решения применяются в первую очередь в сфере обеспечения безопасности граждан, медицине, транспортной отрасли, при предоставлении услуг МФЦ, записи на приме к врачу, консультировании по арендной плате за земельные участки, по работе центров занятости.

В декабре 2023 года реализован очередной проект — система поддержки принятия врачебных решений, которая обеспечивает комплексную оценку здоровья и профиля рисков пациента. Система автоматически определяет вероятность развития более 40 заболеваний и формирует рекомендации о принципах лечения и тактике ведения пациента.

— Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Такая система позволит на 8% снизить затраты медицинских учреждений на профилактические мероприятия, на 15% сократить ошибки в определении врачами групп здоровья пациентов, а также обеспечит сокращение времени на обработку данных пациента. Также в ближайших планах у нас — разработка верхнеуровневой диалоговой информационной системы, которая обеспечит создание единого номера телефона для обращений граждан без необходимости набора телефонных номеров отдельных информационно-справочных служб. Система сможет автоматически распознавать тематику запроса и направлять звонок на уже разработанные модули нашего „Виртуального консультанта 72.

Напоминаем, что Тюменская область входит в лидирующую группу регионов по индексу ИИ-зрелости.

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