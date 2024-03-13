Тюменцы поделились своими ИИ-достижениями на Дне искусственного интеллекта на ВДНХ

— Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Такая система позволит на 8% снизить затраты медицинских учреждений на профилактические мероприятия, на 15% сократить ошибки в определении врачами групп здоровья пациентов, а также обеспечит сокращение времени на обработку данных пациента. Также в ближайших планах у нас — разработка верхнеуровневой диалоговой информационной системы, которая обеспечит создание единого номера телефона для обращений граждан без необходимости набора телефонных номеров отдельных информационно-справочных служб. Система сможет автоматически распознавать тематику запроса и направлять звонок на уже разработанные модули нашего „Виртуального консультанта 72.