Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре

Процесс пройдет в нескольких локациях — в музее, на пристани, куда приехала семья Романовых. Имена актеров пока держат в секрете, однако известно, что в кинокартине помимо московских знаменитостей будут задействованы и актеры тобольского, а также тюменского драмтеатра.