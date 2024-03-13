Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Процесс пройдет в нескольких локациях — в музее, на пристани, куда приехала семья Романовых. Имена актеров пока держат в секрете, однако известно, что в кинокартине помимо московских знаменитостей будут задействованы и актеры тобольского, а также тюменского драмтеатра.
Ранее «Наш город» сообщал о съемках в Тюмени проекта под названием «Ты меня слушаешь?». На главные роли ищут актрис, которые смогут сыграть роль жертв насилия.