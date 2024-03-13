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Updated Сегодня, 10:57

Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре

Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре

13 марта 2024, 10:55
Фото: 1MI
В Тюменской области снимут полнометражный фильм о жизни последнего русского императора Николая II. Как рассказала глава департамента культуры региона Елена Майер на на пресс-конференции, съемки начнутся 23 марта.

Процесс пройдет в нескольких локациях — в музее, на пристани, куда приехала семья Романовых. Имена актеров пока держат в секрете, однако известно, что в кинокартине помимо московских знаменитостей будут задействованы и актеры тобольского, а также тюменского драмтеатра.

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Ранее «Наш город» сообщал о съемках в Тюмени проекта под названием «Ты меня слушаешь?». На главные роли ищут актрис, которые смогут сыграть роль жертв насилия.

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