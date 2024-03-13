Тюменские власти назначили нового директора департамента инвестполитики

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
До нового назначения Анатолий Картухин был директором лизинговой компании «ТАЛК Лизинг». Эту должность он занимал с апреля 2021 по ноябрь 2023 года. Под его руководством компания увеличила выдачу льготных займов предпринимателям.
До Картухина пост директора департамента инвестполитики занимал Антон Машуков, который сложил полномочия в ноябре 2023 года, получил статус индивидуального предпринимателя и ушел в строительный бизнес.
Анатолий Картухин приступил к своим обязанностям сегодня, 13 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском технопарке назначили нового директора. Им стал бывший глава отдела технического развития департамента инвестиционной политики Тюменской области Сергей Хрущев.