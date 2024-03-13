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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Нового директора инвестполитики назначили в Тюменской области

Тюменские власти назначили нового директора департамента инвестполитики

13 марта 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

Нового директора инвестполитики назначили в Тюменской области

Директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области стал Анатолий Картухин. Он приступил к обязанностям сегодня.

До нового назначения Анатолий Картухин был директором лизинговой компании «ТАЛК Лизинг». Эту должность он занимал с апреля 2021 по ноябрь 2023 года. Под его руководством компания увеличила выдачу льготных займов предпринимателям.

До Картухина пост директора департамента инвестполитики занимал Антон Машуков, который сложил полномочия в ноябре 2023 года, получил статус индивидуального предпринимателя и ушел в строительный бизнес.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Анатолий Картухин приступил к своим обязанностям сегодня, 13 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском технопарке назначили нового директора. Им стал бывший глава отдела технического развития департамента инвестиционной политики Тюменской области Сергей Хрущев.

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