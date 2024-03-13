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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Специалист рассказал о критериях выбора капперов в Сети

Специалист рассказал о критериях выбора капперов в Сети

13 марта 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
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Заработок на продаже прогнозов результатов спортивных матчей набирает в Сети популярность. Лиц, которые оказывают такие услуги, называют капперами.

Опираясь только на отзывы в интернете, грамотного каппера отыскать сложно. О том, как найти каппера, которому можно доверять, чтобы прогноз не превратился в гадание на кофейной гуще, рассказал Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка».

Согласно его комментарию, человек в надежде сделать выигрышную ставку не всегда может самостоятельно правильно оценить предстоящее событие, опираясь только на отзывы. В этой связи основная причина обратиться к эксперту — возможность получить стабильный источник дополнительного дохода. При этом в Сети можно легко стать жертвой недобросовестных капперов. Еще одной причиной, по которой стоит читать каналы капперов, эксперт назвал возможность получать удовольствие от процесса.

По словам Курицкого, главное достоинство честного каппера — прозрачность. Надежный каппер не станет публиковать на своем канале просто хорошие отзывы о своей деятельности со стопроцентными результатами, а будет выкладывать статистику. На приличных телеграм-каналах даже результаты по платной подписке каппер должен выкладывать в открытом доступе. Это дает возможность пользователю оценить уровень автора.

Надежные капперы часто предоставляют пробный бесплатный доступ, отметил эксперт. Более того, перед тем, как что-либо оформлять, человек должен иметь возможность попробовать это бесплатно. Тест позволяет человеку сформировать собственный отзыв — нравится ли это ему и есть ли здесь подводные камни.

На канале профессионального каппера можно контактировать с другими пользователями и делиться отзывами о полученных результатах. Личное сопровождение от автора канала также является признаком хорошего тона.

Курицкий добавил, что еще можно получить информацию о проекте каппера на тематических порталах и форумах. Если его публикации имеют много хороших откликов, то ему можно доверять.

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