Специалист рассказал о критериях выбора капперов в Сети

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Опираясь только на отзывы в интернете, грамотного каппера отыскать сложно. О том, как найти каппера, которому можно доверять, чтобы прогноз не превратился в гадание на кофейной гуще, рассказал Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка».
Согласно его комментарию, человек в надежде сделать выигрышную ставку не всегда может самостоятельно правильно оценить предстоящее событие, опираясь только на отзывы. В этой связи основная причина обратиться к эксперту — возможность получить стабильный источник дополнительного дохода. При этом в Сети можно легко стать жертвой недобросовестных капперов. Еще одной причиной, по которой стоит читать каналы капперов, эксперт назвал возможность получать удовольствие от процесса.
По словам Курицкого, главное достоинство честного каппера — прозрачность. Надежный каппер не станет публиковать на своем канале просто хорошие отзывы о своей деятельности со стопроцентными результатами, а будет выкладывать статистику. На приличных телеграм-каналах даже результаты по платной подписке каппер должен выкладывать в открытом доступе. Это дает возможность пользователю оценить уровень автора.
Надежные капперы часто предоставляют пробный бесплатный доступ, отметил эксперт. Более того, перед тем, как что-либо оформлять, человек должен иметь возможность попробовать это бесплатно. Тест позволяет человеку сформировать собственный отзыв — нравится ли это ему и есть ли здесь подводные камни.
На канале профессионального каппера можно контактировать с другими пользователями и делиться отзывами о полученных результатах. Личное сопровождение от автора канала также является признаком хорошего тона.
Курицкий добавил, что еще можно получить информацию о проекте каппера на тематических порталах и форумах. Если его публикации имеют много хороших откликов, то ему можно доверять.