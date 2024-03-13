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Posted 13 марта, 12:30

Published 13 марта, 12:30

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

СОГАЗ застраховал строящийся атомный ледокол «Ленинград»

13 марта 2024, 12:30
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Страховой защитой обеспечены судостроительные риски при строительстве пятого серийного атомного ледокола проекта 22220.

СОГАЗ является страховщиком уже шести атомоходов, построенных и строящихся по данному проекту — одного головного и пяти серийных.

Договор страхования покрывает риски гибели судна, а также повреждения или утраты его, механизмов, оборудования, материалов, приспособлений и снабжения. Также СОГАЗом застрахована гражданская ответственность судостроительного завода перед третьими лицами. Срок действия страхового покрытия — до конца 2028 года, включая период постройки, испытаний и транспортировки судна к месту его сдачи заказчику строительства.

Атомный ледокол «Ленинград» предназначен для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики и проводки судов по акватории Северного морского пути. Закладка судна состоялась 26 января 2024 года в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Атомный ледокол назван в честь 80-й годовщины прорыва и снятия блокады Ленинграда.

«Ленинград» станет шестым в линейке универсальных атомоходов проекта 22220. Заказчиком серии этих судов стала Госкорпорация «Росатом» — инфраструктурный оператор Северного морского пути. Ледоколы проекта 22220 называются универсальными, так как предназначены для работы как в открытом море, так и в устьях сибирских рек.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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