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Updated Сегодня, 06:09

Разбитый в аварии автомобиль убрали с набережной в Тюмени

Разбитый в ДТП автомобиль убрали с тюменской набережной. ВИДЕО

13 марта 2024, 06:07
Фото: ГИБДД Тюменской области

Разбитый в аварии автомобиль убрали с набережной в Тюмени

Машину с мертвым водителем нашел утром мужчина, выгуливающий собаку. Автомобиль пролетел два пролета и приземлился на лестницу.

С набережной с помощью крана убрали «Чанган», разбитый в ДТП. Его погрузили на эвакуатор, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Видео: ГИБДД Тюменской области

Напомним, что автомобиль с мертвым водителем обнаружил мужчина, выгуливающий собаку. На данный момент неизвестно, когда именно произошла авария — автомобиль мог пролежать на лестнице всю ночь.

Ранее «Наш город» сообщал, что по факту пожара на пилораме в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли трое мужчин, еще троих удалось спасти.

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