Разбитый в ДТП автомобиль убрали с тюменской набережной. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
С набережной с помощью крана убрали «Чанган», разбитый в ДТП. Его погрузили на эвакуатор, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Напомним, что автомобиль с мертвым водителем обнаружил мужчина, выгуливающий собаку. На данный момент неизвестно, когда именно произошла авария — автомобиль мог пролежать на лестнице всю ночь.
Ранее «Наш город» сообщал, что по факту пожара на пилораме в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли трое мужчин, еще троих удалось спасти.