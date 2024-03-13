Призер Олимпиады по биатлону Гараничев объявил о завершении карьеры в Тюмени

Новость об этом прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Чиновник заявил, что очень хорошо помнит, когда Гараничев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Сочи в 2014-м году. По словам Моора, спортсмен подарил уйму незабываемых эмоций своим землякам.