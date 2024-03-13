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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Призер Олимпиады по биатлону Гараничев объявил о завершении карьеры в Тюмени

Призер Олимпиады по биатлону Гараничев объявил о завершении карьеры в Тюмени

13 марта 2024, 10:29
Фото: Александр Моор / telegram
Бронзовый призер Олимпийских игр, Евгений Гараничев объявил, что завершает свою спортивную карьеру после текущего сезона.
Сюжет
Биатлон

Последним турниром 36-летнего биатлониста планирует стать чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля.

Новость об этом прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Чиновник заявил, что очень хорошо помнит, когда Гараничев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Сочи в 2014-м году. По словам Моора, спортсмен подарил уйму незабываемых эмоций своим землякам.

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Напомним, что Евгений Гараничев широко известен своими высокими спортивными достижениями и вкладом в развитие биатлона в России. Он является бронзовым призером Игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке и трехкратным чемпионом Европы.

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