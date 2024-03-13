На фестиваль горных курортов в Сочи прибыли 150 делегатов из разных стран

Работа по формированию ЕАГК стартовала летом 2023 года при участии курортов «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан). Осенью того же года к ним присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Основной целью объединения стало обеспечение платформы для стратегического развития туризма в Евразии, обмена профессиональным опытом и продвижения наиболее эффективных практик и брендов горных курортов. Об этом информирует КП.