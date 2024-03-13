На фестиваль горных курортов в Сочи прибыли 150 делегатов из разных стран

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Работа по формированию ЕАГК стартовала летом 2023 года при участии курортов «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан). Осенью того же года к ним присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Основной целью объединения стало обеспечение платформы для стратегического развития туризма в Евразии, обмена профессиональным опытом и продвижения наиболее эффективных практик и брендов горных курортов. Об этом информирует КП.
Фестиваль горных курортов Евразии, первое из запланированных мероприятий ЕАГК, объединил экспертов горнолыжной индустрии стран Евразии по случаю десятилетия сочинской Олимпиады. Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский выразил радость по поводу проведения на курорте столь значимого события, отметив, что подобные мероприятия способствуют развитию дружеского и профессионального диалога, а также расширению межгосударственных, экономических и культурных связей.
Программа фестиваля предполагает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Форум открылся дискуссией на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)», в ходе которой эксперты обсудили вопросы отраслевой политики и регулирования, планирования проектов развития туристической инфраструктуры и опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ.
В рамках деловой программы первого дня также состоялись дискуссии профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов. Торжественная церемония открытия фестиваля запланирована на 14 марта, она пройдет на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. На следующий день состоятся тематические мастер-классы и презентации курортов, а также сессия «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК», организованная Центром компетенций в сфере туризма Роскачества. Фестиваль завершится 16 марта обсуждением командами — участницами Евразийского альянса горных курортов результатов работы и стратегических планов на будущее.