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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Диетолог Соломатина рекомендует печь блины на минеральной воде

13 марта 2024, 10:05
Диетолог Елена Соломатина рассказала о способе приготовления масленичных блинов на минеральной воде. Они менее калорийны по сравнению с блинами, которые готовятся на молоке.

При выпечке блинов важно не переборщить с маслом — достаточно аккуратно смазывать дно сковороды, пишет NEWS.ru. Для теста Соломатина рекомендует использовать минеральную воду и смешивать муку высшего сорта с мукой второго сорта. Для этого подойдет нутовая, овсяная или гречневая мука. В качестве начинки можно добавить ягоды, овощи или грибы.

Диетолог Антонина Стародубова обратила внимание, что блины на кисломолочных продуктах или нежирном молоке будут более диетическими. Также будет полезно вместо муки высшего сорта использовать для выпечки муку из цельного зерна. Стародубова подчеркнула, чтоб блины нужно не жарить, а именно выпекать блины, причем с минимальным количеством масла. В тесто можно добавить нашинкованные овощи, яблоки, зеленый лук или шпинат.

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