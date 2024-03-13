Диетолог Соломатина рекомендует печь блины на минеральной воде

Диетолог Антонина Стародубова обратила внимание, что блины на кисломолочных продуктах или нежирном молоке будут более диетическими. Также будет полезно вместо муки высшего сорта использовать для выпечки муку из цельного зерна. Стародубова подчеркнула, чтоб блины нужно не жарить, а именно выпекать блины, причем с минимальным количеством масла. В тесто можно добавить нашинкованные овощи, яблоки, зеленый лук или шпинат.