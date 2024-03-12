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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Возможна ли конфискация замороженных активов Российской Федерации за рубежом

12 марта 2024, 17:08
Ежедневно появляются новости о том, что Запад пытается конфисковать замороженные активы России. Например, в ЕС есть бельгийский депозитарий с 190 млрд евро, и его хотят обложить его налогом и перечислить этот налог Украине.

Это возможно потому, что большая часть активов не в валюте, а в ценных бумагах, которые приносят процентный доход. Именно этот доход может быть изъят и передан Украине, рассказала доктор экономических наук Дарья Динец.

Но есть репутационные риски, они уже оцениваются Еврокомиссией. Сейчас Штаты предлагают выпустить облигации под залог золотовалютного резерва РФ и помочь Украине средствами, привлеченными от этого выпуска. Переговоры проводятся со стороны Штатов о выпуске облигаций под госдолг России. Госдолг сам по себе не конфискуется, но облигации будут поглощены темными пулами ликвидности и помогут украинской помощи.

Риск — это вопрос оценки рейтинговыми агентствами. Облигации будут иметь высокие рейтинги, так как размещены в ценных бумагах первого класса с надежным купонным доходом. Если объединить их и реализовать как обеспечивающую меру по выплате купонного дохода, то рейтинг на финансовом рынке будет высоким.

Роботы и алгоритмы, которые осуществляют покупки для инвестиционных хедж-фондов или темных пулов ликвидности, автоматически будут покупать такие облигации из-за высокого рейтинга. Денежный поток будет гарантирован эмитентами облигаций, поэтому их будут покупать охотно.

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