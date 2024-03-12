Возможна ли конфискация замороженных активов Российской Федерации за рубежом

Но есть репутационные риски, они уже оцениваются Еврокомиссией. Сейчас Штаты предлагают выпустить облигации под залог золотовалютного резерва РФ и помочь Украине средствами, привлеченными от этого выпуска. Переговоры проводятся со стороны Штатов о выпуске облигаций под госдолг России. Госдолг сам по себе не конфискуется, но облигации будут поглощены темными пулами ликвидности и помогут украинской помощи.