Власти Тюмени сэкономят более 5 миллионов на проверке моста через Туру

Власти Тюмени сэкономят 5,5 миллиона на проверке безопасности Моста Влюбленных

Компания, одержавшая победу в закупке по оказанию услуг по специальному обследованию пешеходного моста через Туру в створе улицы Красноармейская, снизила начальную стоимость лота с 7 миллионов 65 тысяч рублей до 1 миллиона 556 тысяч рублей.