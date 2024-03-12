Власти Тюмени сэкономят более 5 миллионов на проверке моста через Туру

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Published Сегодня, 03:36
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Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок.
Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит в течение 90 календарных дней с момента подписания контракта провести обследование элементов моста протяженностью 247,8 метров — металлического пилона и вантовых элементов, опор, опорных частей, деформационных швов, металлического пролетного строения с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов.
Также необходимо оценить грузоподъемность моста для обеспечения безопасного пропуска расчетных проектных нагрузок, разработать рекомендаций и основные концепции проектных решений по ремонту (капитальному ремонту) для дальнейшей эксплуатации мостового сооружения.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменское управление государственной экспертизы проектной документации объявило о закупке внедорожника стоимостью около 7 миллионов рублей. Указано, что подрядная организация должна поставить китайский Aito M7 или эквивалентный ему автомобиль .