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Власти Тюмени сэкономят 5,5 миллиона на проверке безопасности Моста Влюбленных

Власти Тюмени сэкономят более 5 миллионов на проверке моста через Туру

12 марта 2024, 03:36
Фото: 2 ГИС

Власти Тюмени сэкономят 5,5 миллиона на проверке безопасности Моста Влюбленных

Компания, одержавшая победу в закупке по оказанию услуг по специальному обследованию пешеходного моста через Туру в створе улицы Красноармейская, снизила начальную стоимость лота с 7 миллионов 65 тысяч рублей до 1 миллиона 556 тысяч рублей.

Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок.

Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит в течение 90 календарных дней с момента подписания контракта провести обследование элементов моста протяженностью 247,8 метров — металлического пилона и вантовых элементов, опор, опорных частей, деформационных швов, металлического пролетного строения с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов.

Также необходимо оценить грузоподъемность моста для обеспечения безопасного пропуска расчетных проектных нагрузок, разработать рекомендаций и основные концепции проектных решений по ремонту (капитальному ремонту) для дальнейшей эксплуатации мостового сооружения.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменское управление государственной экспертизы проектной документации объявило о закупке внедорожника стоимостью около 7 миллионов рублей. Указано, что подрядная организация должна поставить китайский Aito M7 или эквивалентный ему автомобиль .

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