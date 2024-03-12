В ВТБ перешли больше половины клиентов банка «Открытие» с потребкредитами

По информации издания inkazan.ru, соблюдение обязательств перед клиентами стало одним из основных условий интеграции. Условия оформления кредитов для клиентов остаются прежними. Более половины клиентов банка «Открытие», имеющих кредиты наличными, уже перешли на обслуживание в ВТБ. Об этом сообщил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов. По его словам, для клиентов остаются неизменными не только условия обслуживания, но также открывается доступ ко всем продуктам и сервисам ВТБ.