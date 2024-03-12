В ВТБ перешли больше половины клиентов банка «Открытие» с потребкредитами

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По информации издания inkazan.ru, соблюдение обязательств перед клиентами стало одним из основных условий интеграции. Условия оформления кредитов для клиентов остаются прежними. Более половины клиентов банка «Открытие», имеющих кредиты наличными, уже перешли на обслуживание в ВТБ. Об этом сообщил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов. По его словам, для клиентов остаются неизменными не только условия обслуживания, но также открывается доступ ко всем продуктам и сервисам ВТБ.
Смирнов также добавил, что для ВТБ важно, чтобы клиенты «Открытия» продолжили получать поддержку на максимально комфортных условиях в рамках интеграции двух кредитно-финансовых компаний.
Переход клиентов с кредитами наличными из банка «Открытие» в ВТБ начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля — переуступки прав требования долга.
Михаил Чамров, лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие», подчеркнул, что обе компании принимают все необходимые меры, чтобы клиенты не ощутили дискомфорта во время перехода. По его словам, для комфортного погашения кредита клиенту нужно только открыть бесплатный мастер-счет в ВТБ. Других действий от клиента не требуется.
Ожидается, что к концу апреля текущего года будет пик перехода клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ. Владельцы дебетовых карт, вкладчики, заемщики ипотеки, а также клиенты, оформившие автокредиты, получат предложения о переводе.
Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался в декабре прошлого года. В общей сложности в текущем году будут объединены более 250 офисов банка «Открытие» с ВТБ. Полное объединение компаний будет завершено к концу 2024 года.