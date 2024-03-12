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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Тюменской области пенсионер стал причиной погони на трассе

В Тюменской области пенсионер стал причиной погони на трассе

12 марта 2024, 16:06
Фото: 1MI
В Тюменской области 67-летний водитель пытался уйти от погони ГИБДД. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения и на просьбы правоохранителей не реагировал.

При задержании мужчина заявил, что не слышал и не видел, как его останавливали на дороге. Пенсионер добавил, что сам едет из Курганской области.

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Автоинспекторы составили протокол о пьяном вождении мужчины, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Ранее в Тюмени водитель разбил три чужих автомобиля, пытаясь скрыться от погони инспекторов. За рулем он так же находился в состоянии алкогольного опьянения.

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