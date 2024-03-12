В Тюменской области пенсионер стал причиной погони на трассе

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
При задержании мужчина заявил, что не слышал и не видел, как его останавливали на дороге. Пенсионер добавил, что сам едет из Курганской области.
Автоинспекторы составили протокол о пьяном вождении мужчины, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Ранее в Тюмени водитель разбил три чужих автомобиля, пытаясь скрыться от погони инспекторов. За рулем он так же находился в состоянии алкогольного опьянения.