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В Тульской области по программе БКД обновят дороги к медучреждениям

12 марта 2024, 17:37
В Тульской области по программе «Безопасные качественные дороги» планируется ремонт участков улиц и трасс, ведущих к медицинским учреждениям. Эти работы являются частью национального проекта с целью обновления дорожной инфраструктуры.

В текущем году запланированы работы на более чем 500 участках дорог, общей протяженностью более 1,9 тысяч километров, пишет tsn24.ru.

За последние пять лет данный проект позволил провести ремонт на более чем 2,5 тысячи подобных маршрутов. Каждый год в рамках проекта обновляются участки трасс и улиц, расположенные рядом с медицинскими учреждениями первичного звена здравоохранения.

В Туле планируется ремонт набережной Дрейера, которая ведет к городской больнице и другим медицинским учреждениям. Также будет отремонтирована улица Дмитрия Ульянова, на которой находится больница «РЖД-Медицина». В Новомосковске обновят улицу Орджоникидзе, которая ведет к детской поликлинике городской клинической больницы. На этих участках дорог будут проведены работы по улучшению асфальтового покрытия, тротуаров, съездов, установке дорожных знаков и пешеходных ограждений, а также разметке и оборудованию пешеходных переходов.

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