В Тульской области по программе БКД обновят дороги к медучреждениям

В Туле планируется ремонт набережной Дрейера, которая ведет к городской больнице и другим медицинским учреждениям. Также будет отремонтирована улица Дмитрия Ульянова, на которой находится больница «РЖД-Медицина». В Новомосковске обновят улицу Орджоникидзе, которая ведет к детской поликлинике городской клинической больницы. На этих участках дорог будут проведены работы по улучшению асфальтового покрытия, тротуаров, съездов, установке дорожных знаков и пешеходных ограждений, а также разметке и оборудованию пешеходных переходов.