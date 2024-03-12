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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника

12 марта 2024, 06:13
В Омской области сейчас проходит проверка после конфликта между учителем и учеником шестого класса. По информации, полученной от правоохранительных органов, расследуются обстоятельства инцидента.

В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как учитель и школьник ссорятся. В записях слышны громкие крики мужчины и ребенка, но физического воздействия не наблюдается, пишет RT.

Мальчик плачет и жалуется на боль в ноге, в то же время он использует неприличную лексику. Учитель делает ему замечание и пытается успокоить его.

Правоохранительные органы сообщили, что уже установили личности всех участников и проводят проверку.

Как выясняется из информации, полученной RT, преподаватель утверждает, что не бил ребенка, а случайно опрокинул его со стула на пол.

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