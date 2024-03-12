В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как учитель и школьник ссорятся. В записях слышны громкие крики мужчины и ребенка, но физического воздействия не наблюдается, пишет RT.
Мальчик плачет и жалуется на боль в ноге, в то же время он использует неприличную лексику. Учитель делает ему замечание и пытается успокоить его.
Правоохранительные органы сообщили, что уже установили личности всех участников и проводят проверку.
Как выясняется из информации, полученной RT, преподаватель утверждает, что не бил ребенка, а случайно опрокинул его со стула на пол.