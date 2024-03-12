Тюменская школьница набила татуировку после встречи с Мизулиной

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
«Екатерина Михайловна, здравствуйте! Это моя первая татуировка, решилась на нее после встречи с вами в Тюмени», — написала школьница.
В комментариях к записи Мизулина отметила, что сама никогда не решится на такой шаг.
Екатерина Мизулина является главой Лиги безопасного интернета и активной общественной деятельницей, известной своей борьбой за «цифровую гигиену» и безопасность детей в сети. Она активно выступает против негативного контента в интернете, включая рэп и хип-хоп культуру.
В Тюмени 24 февраля общественница провела просветительскую встречу с молодежью.