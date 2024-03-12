nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Тюменская школьница набила татуировку после встречи с Мизулиной

Тюменская школьница набила татуировку после встречи с Мизулиной

12 марта 2024, 14:25
Фото: T/me / Екатерина Мизулина
Тюменская школьница решилась на свою первую татуировку с надписью «Сделано в России». Фотография руки девочки появилась в телеграм-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень»
«Екатерина Михайловна, здравствуйте! Это моя первая татуировка, решилась на нее после встречи с вами в Тюмени», — написала школьница.

В комментариях к записи Мизулина отметила, что сама никогда не решится на такой шаг.

Екатерина Мизулина является главой Лиги безопасного интернета и активной общественной деятельницей, известной своей борьбой за «цифровую гигиену» и безопасность детей в сети. Она активно выступает против негативного контента в интернете, включая рэп и хип-хоп культуру.

В Тюмени 24 февраля общественница провела просветительскую встречу с молодежью.

Читайте также:
Тюменка вдохновилась визитом Мизулиной и создала календарь. ВИДЕО«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школеЖители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Интернет#Молодежь#Хип-хоп#Рэп#Екатерина Мизулина#Алина Петрова#Лига безопасного интернета#Встреча
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Сегодня, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Сегодня, 07:15
Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?
Сегодня, 08:39
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
Сегодня, 02:54
«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров
Сегодня, 02:34