Тюменская школьница набила татуировку после встречи с Мизулиной

Екатерина Мизулина является главой Лиги безопасного интернета и активной общественной деятельницей, известной своей борьбой за «цифровую гигиену» и безопасность детей в сети. Она активно выступает против негативного контента в интернете, включая рэп и хип-хоп культуру.