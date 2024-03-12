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Posted 12 марта, 03:10

Published 12 марта, 03:10

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

«Стоп-сколиоз»: в Тюменской поликлинике помогают пациентам исправить осанку

«Стоп-сколиоз»: в Тюменской поликлинике помогают пациентам исправить осанку

12 марта 2024, 03:10
Фото: 1MI
В Тюменской поликлинике №3 реализуется проект «Стоп-сколиоз», направленный на профилактику ухудшения осанки у детей и формирования сколиотических изменений. За 2023 год в программе приняли участие 294 подростка, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«У 60% школьников имеются проблемы с позвоночником, треть из них приходится на сколиоз. Прогрессирует заболевание в период активного роста — в 8-15 лет, а к 18 годам, к завершению роста и развитие заболевания останавливается, формируя деструктивное состояние. Вводить меры профилактики или лечения и задерживать развитие сколиоза обязательно нужно до окончания роста ребенка», — рассказывает заведующий отделением восстановительного лечения Ольга Стрюковская.

Десятидневный комплекс позволил выписать с улучшениями 270 ребят, а также сформировать у них мотивацию к постоянным занятиям, улучшить психоэмоциональное состояние, увеличить ценность культуры ЗОЖ.

Проект продолжается, отбор подростков проводится при участии педиатров во время прохождения профосмотров, включает дообследование при выявлении показаний, подходящих для участия в программе. Затем ребята направляются в отделение восстановительного лечения для формирования индивидуальной программы.

Работать над осанкой нужно еще до того, как появятся явные нарушения: самоконтроль, правильный матрас, удобная обувь, а также систематическая физическая активность — бег, ходьба, плавание и гимнастика.

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