«Стоп-сколиоз»: в Тюменской поликлинике помогают пациентам исправить осанку

Posted 12 марта, 03:10
Published 12 марта, 03:10
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
«У 60% школьников имеются проблемы с позвоночником, треть из них приходится на сколиоз. Прогрессирует заболевание в период активного роста — в 8-15 лет, а к 18 годам, к завершению роста и развитие заболевания останавливается, формируя деструктивное состояние. Вводить меры профилактики или лечения и задерживать развитие сколиоза обязательно нужно до окончания роста ребенка», — рассказывает заведующий отделением восстановительного лечения Ольга Стрюковская.
Десятидневный комплекс позволил выписать с улучшениями 270 ребят, а также сформировать у них мотивацию к постоянным занятиям, улучшить психоэмоциональное состояние, увеличить ценность культуры ЗОЖ.
Проект продолжается, отбор подростков проводится при участии педиатров во время прохождения профосмотров, включает дообследование при выявлении показаний, подходящих для участия в программе. Затем ребята направляются в отделение восстановительного лечения для формирования индивидуальной программы.
Работать над осанкой нужно еще до того, как появятся явные нарушения: самоконтроль, правильный матрас, удобная обувь, а также систематическая физическая активность — бег, ходьба, плавание и гимнастика.