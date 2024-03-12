«Стоп-сколиоз»: в Тюменской поликлинике помогают пациентам исправить осанку

«У 60% школьников имеются проблемы с позвоночником, треть из них приходится на сколиоз. Прогрессирует заболевание в период активного роста — в 8-15 лет, а к 18 годам, к завершению роста и развитие заболевания останавливается, формируя деструктивное состояние. Вводить меры профилактики или лечения и задерживать развитие сколиоза обязательно нужно до окончания роста ребенка», — рассказывает заведующий отделением восстановительного лечения Ольга Стрюковская.