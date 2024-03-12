Губернатор Моор призвал тюменцев выбрать объекты благоустройства

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает тюменцам проголосовать за объекты благоустройства. На выбор представлены дизайн-проекты семи территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
«Все больше жителей региона голосуют в рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жильё и городская среда“. В 2023 112 тысяч человек отдали свои голоса за объекты благоустройства. Уже летом строители начнут воплощать проекты в жизнь», — рассказал Моор.
В своем Телеграм-канале глава региона сообщил, что голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Адреса пунктов голосования указаны на сайте «Национальные проекты».
Ранее «Наш город» сообщал, что «ТОДЭП» получило 1.5 миллиарда рублей на строительство улиц в Зареке. Там появятся тротуары, велосипедные дорожки и автодороги.