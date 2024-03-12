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Губернатор Моор призвал тюменцев выбрать объекты благоустройства

Губернатор Моор призвал тюменцев выбрать объекты благоустройства

12 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI
Объекты, выбранные тюменцами, будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор представлены семь территорий в трех городах региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает тюменцам проголосовать за объекты благоустройства. На выбор представлены дизайн-проекты семи территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

«Все больше жителей региона голосуют в рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жильё и городская среда“. В 2023 112 тысяч человек отдали свои голоса за объекты благоустройства. Уже летом строители начнут воплощать проекты в жизнь», — рассказал Моор.
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В своем Телеграм-канале глава региона сообщил, что голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Адреса пунктов голосования указаны на сайте «Национальные проекты».

Ранее «Наш город» сообщал, что «ТОДЭП» получило 1.5 миллиарда рублей на строительство улиц в Зареке. Там появятся тротуары, велосипедные дорожки и автодороги.

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