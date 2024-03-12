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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Эксперт: Рост биткоина обусловлен спекулятивным интересом

12 марта 2024, 16:58
Курс биткоина продолжает расти, но его будущее и дальнейшая траектория остаются неясными. Аналитик Дмитрий Голубовский отмечает, что для криптовалюты ключевое значение имеет спекулятивный интерес.

Биткоин, по его мнению, является информационным феноменом без реального обеспечения. В отличие от традиционных активов, у него нет физической основы, такой как товары или услуги, и он не зависит от экономических показателей.

В интервью Pravda.Ru финансовый аналитик указывает на высокий спекулятивный интерес, который движет биткоином и порождает значительные колебания. Он сравнивает популярность криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах в прошлые века и относится скептически к тому, что биткоин может изменить мировую финансовую систему.

Голубовский подчеркивает, что ключевую роль играют психология рынка и инвесторов. В будущем интерес к биткоину может уменьшиться, и его популярность начнет угасать. Однако эксперт советует спекулянтам покупать биткоин, если они хотят поиграть на рынке и заработать, так как курс продолжит расти.

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