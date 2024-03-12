Эксперт: Рост биткоина обусловлен спекулятивным интересом

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Биткоин, по его мнению, является информационным феноменом без реального обеспечения. В отличие от традиционных активов, у него нет физической основы, такой как товары или услуги, и он не зависит от экономических показателей.
В интервью Pravda.Ru финансовый аналитик указывает на высокий спекулятивный интерес, который движет биткоином и порождает значительные колебания. Он сравнивает популярность криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах в прошлые века и относится скептически к тому, что биткоин может изменить мировую финансовую систему.
Голубовский подчеркивает, что ключевую роль играют психология рынка и инвесторов. В будущем интерес к биткоину может уменьшиться, и его популярность начнет угасать. Однако эксперт советует спекулянтам покупать биткоин, если они хотят поиграть на рынке и заработать, так как курс продолжит расти.