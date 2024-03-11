«Я отказалась раздеваться»: интервью с тюменкой Алёной Шишковой разрывает YouTube

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Алёна родилась в Тюмени в простой семье. Её мать была художником-оформителем, а отец педагогом. В единственную наследницу родители вкладывались максимально. С юных лет тюменка точно знала, что хочет стать моделью.
Во время конкурса красоты «Мисс Россия» в адрес Шишковой прозвучал вопрос: что было бы для вас самой идеальной карьерой? Поправляя все время спадавшую ленту, тюменка начала отвечать невнятно, чем вызвала смех зрителей. Героиня рассказала Стрелец, что растерялась, а ленту как следует закрепить она попросту не успела.
«Я себе дала слово, что никогда не посмотрю этот ролик. Только в старости — с улыбкой», — добавила она.
В погоне за идеальными параметрами модель резко похудела. Шишкова призналась, что страдала анорексией. Все это время за нее переживали друзья и близкие, однако в какой-то момент они оказались не в силах ей помочь. «Встать на ноги» блондинка смогла после пребывания в Институте изучения расстройств пищевого поведения. Как стало известно, резкое похудение произошло, в том числе не без участия Тимати. Шишкова видела, как рэпер засматривается на молодых и стройных девушек, поэтому модель приняла решение кардинально изменить себя.
К слову, с Тимати Алёна познакомилась на съемках клипа «Занимаемся спортом». Оказалось, что на съемках все девушки были в купальниках, модель раздеваться отказалась.
«Я сказала, что не буду раздеваться. Мне говорили, что занимаемся спортом, там будут гири и все такое», — рассказала Шишкова.
Девушка привлекла внимание артиста. После месяцев ухаживаний, сердце Шишковой оттаяло. Модель подарила Тимати дочь Алису, однако рождение ребенка не спасло союз. Пара просуществовала два года.
Сейчас модель заявляет, что ни о чем не жалеет и любит себя такой, какая она есть. Откровенное интервью Алёны Шишковой меньше чем за сутки посмотрели и оценили более миллиона человек.