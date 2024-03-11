«Я отказалась раздеваться»: интервью с тюменкой Алёной Шишковой разрывает YouTube

В погоне за идеальными параметрами модель резко похудела. Шишкова призналась, что страдала анорексией. Все это время за нее переживали друзья и близкие, однако в какой-то момент они оказались не в силах ей помочь. «Встать на ноги» блондинка смогла после пребывания в Институте изучения расстройств пищевого поведения. Как стало известно, резкое похудение произошло, в том числе не без участия Тимати. Шишкова видела, как рэпер засматривается на молодых и стройных девушек, поэтому модель приняла решение кардинально изменить себя.