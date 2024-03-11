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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Ушла и не вернулась: в Тюмени пять дней не могут найти пропавшую мать

Ушла и не вернулась: в Тюмени пять дней не могут найти пропавшую мать

11 марта 2024, 16:09
Фото: 1MI
В Тюмени ищут 40-летнюю Анну Харитонову. Женщина ушла из дома вечером 6 марта. Родственники не могут выйти с тюменкой на связь.
Сюжет
Полиция

В последний раз пропавшую заметили в районе Мыса.

Дома Анну Харитонову ждет супруг и двое сыновей. Младшему ребенку всего 5 месяцев.

Семья утверждает, что ранее женщина из дома не уходила. Муж переживает, что у Анны могут обостриться хронические заболевания. К поискам Харитоновой подключена полиция.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменца, ушедшего из дома 24 февраля нашли мертвым. Причины кончины мужчины неизвестны. Тело нашли в одном из дворов.

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