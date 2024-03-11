Ушла и не вернулась: в Тюмени пять дней не могут найти пропавшую мать

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В последний раз пропавшую заметили в районе Мыса.
Дома Анну Харитонову ждет супруг и двое сыновей. Младшему ребенку всего 5 месяцев.
Семья утверждает, что ранее женщина из дома не уходила. Муж переживает, что у Анны могут обостриться хронические заболевания. К поискам Харитоновой подключена полиция.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменца, ушедшего из дома 24 февраля нашли мертвым. Причины кончины мужчины неизвестны. Тело нашли в одном из дворов.