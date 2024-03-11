«Счастье было недолгим»: тюменцы жалуются на переход, построенный по поручению Моора

Надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был открыт в конце ноября 2023 года по поручению губернатора Александра Моора, которое он дал во время прямой линии. Тогда местные жители пожаловались, что им приходится рисковать своей жизнью, переходя дорогу на Объездной, либо идти сотни метров до ближайшего безопасного участка.