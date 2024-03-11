«Счастье было недолгим»: тюменцы жалуются на переход, построенный по поручению Моора

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был открыт в конце ноября 2023 года по поручению губернатора Александра Моора, которое он дал во время прямой линии. Тогда местные жители пожаловались, что им приходится рисковать своей жизнью, переходя дорогу на Объездной, либо идти сотни метров до ближайшего безопасного участка.
В переходе есть лифты, с помощью которых планировалось облегчить жизнь инвалидам и мамам с колясками, но теперь ими пользоваться невозможно, так как они постоянно сломаны.
«Как же мы радовались, когда открыли этот пешеходник. Вот только счастье было недолгим: очень скоро в переходе начали ломаться лифты. Без них инвалиду-колясочнику, или, к примеру, маме с ребенком в коляске, дорогу все равно не пересечь. Проблема актуальна и по сей день: лифты чинят, они работают пару дней, но снова ломаются», — рассказала Ura.ru анонимная местная жительница.
В Главном управлении строительства Тюменской области прокомментировали, что данный пешеходный переход находится на гарантийном обслуживании, все причины неисправностей подрядчика обязали устранить в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени требуют от властей решить проблему с переполненными автобусами. Люди жалуются на ежедневную давку и считают, что на линию выпускают меньше автобусов, чем положено.