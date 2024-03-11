Психолог: Детям полезно играть в головоломки и стратегии

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В интервью NEWS.ru Никифорова отметила, что нельзя допускать полного ухода ребёнка в виртуальный мир. Для нормальной жизни необходимо общение с родственниками и сверстниками. При этом есть программы и игры, которые нужны детям.
Например, викторины, в которых задаются вопросы на различные тематики, помогают повышать эрудицию. Пазлы и другие головоломки — это логика и усидчивость.
Стратегии учат анализировать ситуацию и самостоятельно принимать решения, в том числе нестандартные. Что касается игр, в которых нужно что-то создавать и строить, то они влияют на воображение, пространственное мышление и не только.
Очень полезно приучать ребёнка к образовательным программам. Это поможет лучше усвоить математику, физику, биологию и другие предмета, а также сделает их более интересными.