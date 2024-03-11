Александр Моор наградил победителей проекта «Молодежная лидерская премия»

«Наш проект стартовал в Тюмени 12 лет назад как „Лига дворового футбола“. Именно на базе этого движения к 2023 году мы вышли на федеральный уровень. На данный момент в нашей большой спортивной семье — 10 тысяч участников из четырех регионов. Это подтверждает, что мы на правильном пути», — сказал он.