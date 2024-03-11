Александр Моор наградил победителей проекта «Молодежная лидерская премия»

Posted 11 марта, 09:20
Published 11 марта, 09:20
Modified Сегодня, 00:23
Updated Сегодня, 00:23
Большую роль в поддержке молодежных инициатив играет Фонд президентских грантов, созданный по поручению главы нашего государства Владимира Путина, отметил губернатор.
«Выступая с посланием Федеральному Собранию, президент объявил о начале нового национального проекта „Молодежь России“. Уверен, что в ближайшем будущем возможности для реализации новых проектов существенно расширятся», — акцентировал внимание Александр Моор.
На региональную «Молодежную лидерскую премию» по итогам 2023 года номинировались 2 тысячи 779 молодежных событий. В шорт-лист вошли 118 проектов от 110 лидеров. Победителями были признаны 72 проекта, занявшие первые позиции в рейтинге, составленном по итогам работы экспертного совета. Поскольку у некоторых проектов было по два руководителя, премии в итоге удостоены 75 человек.
Руководитель проекта «Лига дворового спорта» Егор Южаков от имени собравшихся поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за высокую оценку роли молодежных инициатив в развитии региона и страны.
«Наш проект стартовал в Тюмени 12 лет назад как „Лига дворового футбола“. Именно на базе этого движения к 2023 году мы вышли на федеральный уровень. На данный момент в нашей большой спортивной семье — 10 тысяч участников из четырех регионов. Это подтверждает, что мы на правильном пути», — сказал он.
Александр Моор вручил молодежным лидерам региона заслуженные награды и поблагодарил их за работу на благо Тюменской области. «Желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, ставить перед собой большие цели. Мы, со своей стороны, ваши идеи поддержим», — обратился к ребятам губернатор.