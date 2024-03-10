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Posted 10 марта, 12:54

Published 10 марта, 12:54

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Updated Сегодня, 00:00

Зачем тюменские бизнесмены ездили в Беларусь

Зачем тюменские бизнесмены ездили в Беларусь

10 марта 2024, 12:54
Фото: 1MI
Бизнес-миссия тюменцев в Республику Беларусь прошла успешно. Об этом заявили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. За одну поездку делегация посетила несколько предприятий — действующих и потенциальных партнеров.

Результативной стала бизнес-миссия делегации Тюменской области в Республику Беларусь для научно-производственного объединения «Базовое машиностроение». Помимо налаживания связей с такими предприятиями, как концерн «Белнефтехим», ГПО «Белэнерго», ОАО «Белгазстрой», ОАО «Беларуськалий» появились перспективы сотрудничества с белорусскими станкостроителями.

— Мы уже не первый год оказываем услуги нашим деловым партнерам по ремонту высокотехнологичного оборудования, в рамках программы импортозамещения, — говорит генеральный директор НПО «Базовое машиностроение» Павел Гончаров. — Определили потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запчастей и комплектующих к ним. В этой поездке мы расширили круг потенциальных партнеров и презентовали технологический, научный, производственный потенциал нашей компании. В том числе предложили содействие в продвижении станков, которые изготавливаются в Беларуси. Установив их на тюменском заводе, мы становимся своеобразной выставочной и в то же время рабочей площадкой для всех заинтересованных в сотрудничестве. Мы открыты для всех проектов, которые касаются развития производства и популяризации рабочих профессий.

В частности тюменский завод стал участником информационно-познавательной программы «Умникум», созданной по инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участники этого проекта — юные журналисты рассказывают сверстникам об уникальных свойствах газа, его добыче и работе газотранспортной системы, о предприятиях, которые работают в нефтегазовой отрасли.

— Наши специалисты рассказали ребятам о важнейшей профессии в газотурбостроении — токарь. Ну и показали их практически ювелирную работу на станках. Впечатлений было много и уверен, что они запомнятся надолго, — отметил Павел Гончаров.

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