Зачем тюменские бизнесмены ездили в Беларусь

— Мы уже не первый год оказываем услуги нашим деловым партнерам по ремонту высокотехнологичного оборудования, в рамках программы импортозамещения, — говорит генеральный директор НПО «Базовое машиностроение» Павел Гончаров. — Определили потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запчастей и комплектующих к ним. В этой поездке мы расширили круг потенциальных партнеров и презентовали технологический, научный, производственный потенциал нашей компании. В том числе предложили содействие в продвижении станков, которые изготавливаются в Беларуси. Установив их на тюменском заводе, мы становимся своеобразной выставочной и в то же время рабочей площадкой для всех заинтересованных в сотрудничестве. Мы открыты для всех проектов, которые касаются развития производства и популяризации рабочих профессий.