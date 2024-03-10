В Тюменской области проверят готовность к весеннему паводку

Posted 10 марта, 13:12
Published 10 марта, 13:12
Modified Сегодня, 00:03
Updated Сегодня, 00:03
В ежегодных тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС участвуют органы власти, сотрудники правоохранительных структур и Росгвардии, муниципальные службы, ресурсоснабжающие организации, а также представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
В рамках практических мероприятий в Червишево задействовали более 60 человек, 13 единиц техники и один беспилотный летательный аппарат.
По легенде учений, от оперативного дежурного ЕДДС Тюменского района поступила информация о том, что в результате резкого подъёма воды (разрушения ГТС) р. Пышма подтоплены придомовые территории 60 жилых домов с. Червишево, требуется эвакуация 162 жителей, в том числе 80 детей.
Во время тренировки выполнены мероприятия, направленные на снижение возможного ущерба от паводка, проведено оповещение населения о принимаемых мерах и правилах поведения в чрезвычайной ситуации, а также произведена эвакуация, развернут пункт временного размещения на базе Червишевской школы.
По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тюменской области Вячеслава Митрякова, все задействованные в учениях службы выполнили свои задачи в полном объёме.