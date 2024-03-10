В Тюменской области проверят готовность к весеннему паводку

Во время тренировки выполнены мероприятия, направленные на снижение возможного ущерба от паводка, проведено оповещение населения о принимаемых мерах и правилах поведения в чрезвычайной ситуации, а также произведена эвакуация, развернут пункт временного размещения на базе Червишевской школы.