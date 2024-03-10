В Ишимской больнице заменили старую лапароскопическую стойку

Так, первый пациент, прооперированный с помощью нового оборудования, уже идет на поправку. 50-летний мужчина несколько лет страдал от боли в правом подреберье. Чаще всего симптомы возникали после употребления жирной пищи. Во время диагностики выяснилось, что желчный пузырь наполнен камнями. Заведующий оперблоком ОБ № 4, врач-хирург Фарход Гиясов провел оперативное вмешательство и избавил пациента от многолетних страданий. Пациент чувствует себя удовлетворительно, о проведенном лечении лишь напоминают небольшие рубцы на брюшной полости.