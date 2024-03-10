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Posted 10 марта, 12:07

Published 10 марта, 12:07

Modified Сегодня, 00:19

Updated Сегодня, 00:19

В Ишимской больнице заменили старую лапароскопическую стойку

В Ишимской больнице заменили старую лапароскопическую стойку

10 марта 2024, 12:07
Фото: ОБ №4
В распоряжение врачей-хирургов Ишимского филиала областной больницы поступило современное оборудование — лапароскопическая стойка нового поколения Olympus. Она заменила старую, отслужившую более 10 лет, сообщает региональный депздрав.

Оборудование закуплено в медучреждение Ишима по программе Тюменской области «Развитие здравоохранения».

На новом оборудовании уже успешно прошли первые две операции. В обоих случаях это было лапароскопическое удаление желчного пузыря — холецистэктомия. Использование новой стойки при этой процедуре позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление.

Так, первый пациент, прооперированный с помощью нового оборудования, уже идет на поправку. 50-летний мужчина несколько лет страдал от боли в правом подреберье. Чаще всего симптомы возникали после употребления жирной пищи. Во время диагностики выяснилось, что желчный пузырь наполнен камнями. Заведующий оперблоком ОБ № 4, врач-хирург Фарход Гиясов провел оперативное вмешательство и избавил пациента от многолетних страданий. Пациент чувствует себя удовлетворительно, о проведенном лечении лишь напоминают небольшие рубцы на брюшной полости.

«Проводить операции на таком современном оборудовании — одно удовольствие, — отмечает врач-хирург Антон Шерстнев. — Лапароскопическая стойка оснащена камерой, которая отображает видео высокого качества на большом экране, что позволяет детально контролировать ход операции и подробно анализировать каждый шаг».

Ежегодно ишимскими хирургами проводится более 200 таких операций. Хирургические вмешательства, ранее проводившиеся только путем вскрытия брюшной полости, теперь можно выполнять с помощью вставленного в небольшой надрез эндоскопа.

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