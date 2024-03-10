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Тюменские власти увеличат тарифы на перелеты в Заболотье

Тюменские власти хотят поднять тарифы на перелеты в Заболотье

10 марта 2024, 05:19
Фото: 1MI

Тюменские власти увеличат тарифы на перелеты в Заболотье

Соответствующий документ разработал департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области. В настоящее время он находится на обсуждении.
«Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях согласно приложению к настоящему постановлению. Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области от 03.04.2023 № 181-п „Об утверждении предельных тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях“», — указано в проекте постановления регионального правительства.

Согласно документу, полеты будут запущены по 70 направлениям. Стоимость самого дешевого перелета Чебурга — Тахтагул обойдется в 70 рублей (годом ранее 67 рублей), самого дорого Тобольск — Нижняя Тавда и Нижняя Тавда — Тобольск в 859 рублей (в 2023 году 813 рублей), из Тобольска в Ачиры перелет будет стоить 519 рублей (ранее 491 рубль). В целом повышение коснется всех направлений.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Заболотья просили губернатора Тюменской области Александра Моора увеличить число авиарейсов по маршруту Тобольск — Ишменева-Иземеть — Ачиры — Тобольск с 44 до 80.

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