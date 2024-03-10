Тюменские власти хотят поднять тарифы на перелеты в Заболотье

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
«Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях согласно приложению к настоящему постановлению. Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области от 03.04.2023 № 181-п „Об утверждении предельных тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях“», — указано в проекте постановления регионального правительства.
Согласно документу, полеты будут запущены по 70 направлениям. Стоимость самого дешевого перелета Чебурга — Тахтагул обойдется в 70 рублей (годом ранее 67 рублей), самого дорого Тобольск — Нижняя Тавда и Нижняя Тавда — Тобольск в 859 рублей (в 2023 году 813 рублей), из Тобольска в Ачиры перелет будет стоить 519 рублей (ранее 491 рубль). В целом повышение коснется всех направлений.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Заболотья просили губернатора Тюменской области Александра Моора увеличить число авиарейсов по маршруту Тобольск — Ишменева-Иземеть — Ачиры — Тобольск с 44 до 80.