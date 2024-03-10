Тюменские власти хотят поднять тарифы на перелеты в Заболотье

Согласно документу, полеты будут запущены по 70 направлениям. Стоимость самого дешевого перелета Чебурга — Тахтагул обойдется в 70 рублей (годом ранее 67 рублей), самого дорого Тобольск — Нижняя Тавда и Нижняя Тавда — Тобольск в 859 рублей (в 2023 году 813 рублей), из Тобольска в Ачиры перелет будет стоить 519 рублей (ранее 491 рубль). В целом повышение коснется всех направлений.