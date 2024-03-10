Тюменская область представила самые востребованные профессии на выставке «Россия»

Posted 10 марта, 11:23
Published 10 марта, 11:23
Modified Сегодня, 00:28
Updated Сегодня, 00:28
В дептруда Тюменской области пояснили, что основная цель фестиваля — рассказать о самых востребованных на рынке труда профессиях в различных отраслях: от строительства и до ИТ-сферы.
Рабочие и инженерные профессии остаются самыми востребованными. По поручению главы государства в течение пяти лет для обеспечения экономического роста необходимо подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Для этого, по поручению губернатора Александра Моора, в регионе ведётся активная межведомственная работа, направленная на популяризацию рабочих и инженерных профессий, создаются учебные места в учреждениях среднего профессионального образования.
В течение месяца на стенде Тюменской области будут организованы:
— различные профориентационные активности, помогающие найти профессию мечты детям и взрослым;
— мастер-классы от ведущих образовательных организаций области;
— презентации профессий будущего;
— ведущие работодатели региона представят свои вакансии и расскажут об условиях труда на предприятиях.
Сегодня посетители стенда активно интересовались наиболее востребованными и высокооплачиваемыми вакансиями Тюменской области, принимали участие в профориентационных играх, а также с помощью консультантов кадрового центра «Работа России» искали свою профессию мечты.
Мероприятия будут продолжаться до 12 апреля. А завершится фестиваль стартом Всероссийской ярмарки трудоустройства.