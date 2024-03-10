Тюменская область представила самые востребованные профессии на выставке «Россия»

Рабочие и инженерные профессии остаются самыми востребованными. По поручению главы государства в течение пяти лет для обеспечения экономического роста необходимо подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Для этого, по поручению губернатора Александра Моора, в регионе ведётся активная межведомственная работа, направленная на популяризацию рабочих и инженерных профессий, создаются учебные места в учреждениях среднего профессионального образования.