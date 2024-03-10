nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 11:23

Published 10 марта, 11:23

Modified Сегодня, 00:28

Updated Сегодня, 00:28

Тюменская область представила самые востребованные профессии на выставке «Россия»

Тюменская область представила самые востребованные профессии на выставке «Россия»

10 марта 2024, 11:23
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Сегодня, 11 марта, на ВДНХ открылся Фестиваль профессий. О его старте объявила Татьяна Голикова. Тюменская области на фестивале представила свой стенд с самыми востребованными вакансиями от работодателей региона.

В дептруда Тюменской области пояснили, что основная цель фестиваля — рассказать о самых востребованных на рынке труда профессиях в различных отраслях: от строительства и до ИТ-сферы.

Рабочие и инженерные профессии остаются самыми востребованными. По поручению главы государства в течение пяти лет для обеспечения экономического роста необходимо подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Для этого, по поручению губернатора Александра Моора, в регионе ведётся активная межведомственная работа, направленная на популяризацию рабочих и инженерных профессий, создаются учебные места в учреждениях среднего профессионального образования.

В течение месяца на стенде Тюменской области будут организованы:

— различные профориентационные активности, помогающие найти профессию мечты детям и взрослым;

— мастер-классы от ведущих образовательных организаций области;

— презентации профессий будущего;

— ведущие работодатели региона представят свои вакансии и расскажут об условиях труда на предприятиях.

Сегодня посетители стенда активно интересовались наиболее востребованными и высокооплачиваемыми вакансиями Тюменской области, принимали участие в профориентационных играх, а также с помощью консультантов кадрового центра «Работа России» искали свою профессию мечты.

Мероприятия будут продолжаться до 12 апреля. А завершится фестиваль стартом Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
2 апреля, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
2 апреля, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"