Тюменка стала героиней шоу про избалованных мажоров

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По словам мамы Алины, в настоящее время ее дочь живет в Москве — учиться в университете не хочет. Все свободное время тратит на ведение блога, развлечения, походы на тусовки, в рестораны. Кроме того, злоупотребляет пластическими операциями.
«Переживаем, что бесконтрольное владение деньгами приведет Алину к непоправимым последствиям. Поэтому решили обратиться за помощью и принять участие в проекте», — пояснила мама девушки.
Стоит заметить, что смена шикарной жизни и тусовок на жизнь в деревне в многодетной семье, уход за домашними животными оказали положительное влияние на героиню шоу — девушка стала более спокойной и старается теперь жить жизнью обычного человека.
«Передача кардинально поменяла мои взгляды на жизнь, я перестала быть дочерью миллионера. Считаю, что это не главное. Я абсолютно обычный человек, стала добрее, начала выстраивать здоровые отношения с отцом», — отметила Алина.
Ранее «Наш Город» писал, что тиктокерша из Тюмени Юлия Гаврилина приняла участие в новом шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». Правда, выбыла из игры в первый день.