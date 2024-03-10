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Тюменская семья миллионеров приняла участие в реалити-шоу «Чадо из ада»

Тюменка стала героиней шоу про избалованных мажоров

10 марта 2024, 06:19
Фото: телеканал Ю

Тюменская семья миллионеров приняла участие в реалити-шоу «Чадо из ада»

Дочь миллионеров из Тюмени Алина Романенко стала героиней четвертого сезона шоу «Чадо из ада». 17-летнюю девушку родители отправили на перевоспитание в обычную семью, проживающую в поселке под Челябинском.

По словам мамы Алины, в настоящее время ее дочь живет в Москве — учиться в университете не хочет. Все свободное время тратит на ведение блога, развлечения, походы на тусовки, в рестораны. Кроме того, злоупотребляет пластическими операциями.

«Переживаем, что бесконтрольное владение деньгами приведет Алину к непоправимым последствиям. Поэтому решили обратиться за помощью и принять участие в проекте», — пояснила мама девушки.

Стоит заметить, что смена шикарной жизни и тусовок на жизнь в деревне в многодетной семье, уход за домашними животными оказали положительное влияние на героиню шоу — девушка стала более спокойной и старается теперь жить жизнью обычного человека.

«Передача кардинально поменяла мои взгляды на жизнь, я перестала быть дочерью миллионера. Считаю, что это не главное. Я абсолютно обычный человек, стала добрее, начала выстраивать здоровые отношения с отцом», — отметила Алина.
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